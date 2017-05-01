Antalya Unutulan Çanta Panik Yarattı

Unutulan çanta panik yarattı



ANTALYA'da lise son sınıf öğrencisi Özlem Güller'in parkta unuttuğu çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanları çantayı patlatmaya hazırlanırken gelen öğrenci, çantanın kedisine ait olduğu söyleyerek teslim aldı.



Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Karaalioğlu Parkı girişinde meydana geldi. Çağlayan Lisesi son sınıf öğrencisi Özlem Güller, mezuniyet hazırlıkları kapsamında arkadaşlarıyla parkta fotoğraf çekimi için buluştu. Mezuniyet coşkusu yaşayan Güller, yaşadığı heyecan dolayısıyla içinde eşyalarının bulunduğu çantayı unuttu.



Bankın yanındaki çantayı fark edenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri bölgeyi yaya trafiğine kapattı. Çevre güvenliğinin alınmasından ardından bomba imha uzmanları çağırıldı. Çalışmalar devam ederken koşarak gelen Özlem Güller, çantanın kendisine ait olduğunu ve unuttuğunu belirtti. Polisin incelemesinden sonra, kısa süreli paniğe neden olan çanta, Özlem Güller'e teslim edildi.