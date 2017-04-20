Antalya Umudun Bittiği Anda Aranan Karaciğer Bulundu

Umudun bittiği anda aranan karaciğer bulundu



*- ANTALYA'da 4 aydır hastanede yatan ve nakil için karaciğer bekleyen siroz hastası 58 yaşındaki Nuri Atasoy, Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki A.Y.'nin karaciğeriyle hayata tutundu. Bir otelde çalışan Nuri Atasoy, karaciğer naklinden sonra kendini çok iyi hissettiğini belirterek, 'Bu kadar büyük bir ameliyattan 4 gün sonra ayağa kalktım. Bağışçı aileden de, buradaki hekimlerimizden Allah razı olsun" dedi.



Oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan anne 80 yaşındaki Yüksel Atasoy duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirtti. Yüksel Atasoy, 'Oğlum 4 aydır hastanede yatıyordu. Ümidimiz kesilmişti. Allah doktorlarımızdan ve bağış yapanlardan razı olsun. Ölünceye kadar o bağışçıya dua edeceğim" diye konuştu.



AMELİYAT 8 SAAT SÜRDÜ



Nakil operasyonunu gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Kliniği Genel Cerrahi Başasistanı Op. Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 4 aydır Gastroentroloji Kliniği'nden yattığını söyledi. Op.Dr. Tuğrul Çakır şu bilgileri verdi:



"Hepatit B zemininde gelişen karaciğer sirozuydu. Son dönemde tablosu daha da ağırlaşmaya başlamıştı. 4 gün önce Konya'dan yapılan bir kadavra bağışı ile saat 02.00'de ameliyata aldık. Ameliyat saat 10.00 gibi bitti. Hasta ameliyattan 24 saat sonra mobilize olmaya başladı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Takılan karaciğer de görevini icra etmeye başladı. Genel durumu iyi."