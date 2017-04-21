Antalya Türkiye, Unesco Yürütme Kurulu'na Aday

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu'na aday



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kasım 2017'de yapılacak 39. Genel Konferans'ta UNESCO Yürütme Kurulu'na Türkiye'nin aday olduğunu belirterek, "Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi.



UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından, Antalya Belek'teki Concorde Deluxe Resort Otel'de, 'Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras' adlı toplantı düzenlendi. Toplantıya 37 ülkenin UNESCO milli komisyon genel sekreterleri katıldı. Toplantının açılış töreninde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin son dönemlerde Afrika ile ilişkilerinin güçlendiğini anlattı. Üç oturumda gerçekleşecek toplantıdan çıkacak sonucun rapor halinde devletin ilgili birimleriyle paylaşıldığına değinen Prof. Dr. Oğuz, "UNESCO'nun Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri bu toplantının önceliğini oluşturmaktadır. Ülkelerimizin karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sayesinde Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun kabul ettiği 2030 hedeflerini kısa sürüde tutturması için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da toplantının UNESCO'nun altı bölgesel grubu arasında 5A seçim grubunu oluşturan Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında işbirliği imkanlarını daha da geliştirmek, yeni işbirliği alanları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son olarak 2014 yılında gerçekleşen Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı'nın başarılı sonuçlandığını anlatan Avcı, şöyle dedi:



"Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında deneyim paylaşımına yönelik bu tür toplantıların sürdürülmesi kararı alınmıştı. Bu karar çerçevesinde kapsamı biraz daha genişleterek 1972 ve 2003 sözleşmeleriyle ilgili işbirliği imkanlarını ele almanın daha yararlı sonuçlar doğuracağını düşündük. Türkiye 2016 yılında Dünya Miras Komitesi Başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendi, 2016-2017 yıllarında ise Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesinin Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Afrika ülkelerine gelince gerek Dünya Miras Komitesi gerekse Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesinde önemli rol ve görevler üstlenmeye devam etmektedirler. Son olarak 2010 yılında Kenya'nın, 2016 yılında ise Etiyopya'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesine yaptığı başarılı ev sahipliği için minnettarız. Kısacası gerek Türkiye'nin gerekse Afrika ülkelerinin UNESCO çalışmalarında güçlü birikimleri ve deneyimleri bulunmaktadır. Bu birikim ve deneyimleri 1972 ve 2003 sözleşmelerinden başlayarak UNESCO'nun bütün sektör ve programlarına yaymak ve işbirliği imkanlarını artırmak istiyoruz."



Bakan Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Kasım 2017'de yapılacak olan 39. Genel Konferans'ta UNESCO Yürütme Kurulu'na Türkiye olarak adayız. Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle toplantının başarılı geçmesini, UNESCO çalışmalarında işbirliği alanlarımızın ve birbirimize desteğimizin artarak devam etmesini diliyor, sizleri tekrar en kalbi duygularla selamlıyorum."



Konuşmaların ardından Bakan Avcı sergi salonunu gezdi. Aranın ardından gerçekleştirilen İşbirliği İmkanları Üzerine Genel Değerlendirme' adlı ikinci oturuma, Bakan Avcı başkanlık yaptı.