Antalya - Türkiye Motokros Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları Sona Erdi

Türkiye Motokros Şampiyonası 1'inci ayak yarışları sona erdi



TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen ve iki gün süren Türkiye Motokros Şampiyonası 1'inci ayak yarışları sona erdi.



Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışları Beykonak Mahallesi Motokros Pisti'nde yapıldı. Dünkü sıralama turlarının ardından bugün yapılan yarışta sporcular MX, MX1, MX2, MX2 junior, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteranlar birinci ve ikinci etap yarışlarında mücadele etti. Yarışlara, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Tekirdağ, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Bursa'nın yanı sıra KKTC ve Bulgaristan'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.



Yarışların öğleden sonra yapılan ikinci etap mücadeleleri sonunda dereceye giren sporculara ödül ve kupaları Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Türkiye Motosiklet Federasyonu Genel Sekreteri Kutbettin Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.



Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, bu yıl ilk defa düzenlenmesine rağmen yarışların çok güzel olduğunu belirtti. Ayrıca yarışlara Bulgaristan ve KKTC'den sporcuların da katılmasının yarışların ulusal değil, uluslararası olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Başkan Çetinkaya, yarışların yapılmasında emeği geçen başta federasyon yetkilileri olmak üzere herkese teşekkür etti.



Yarışlarda MX kategorisinde dereceye giren Şakir Şenkalaycı da yarışların çok güzel geçtiğini, ilk defa yapılmasına rağmen parkurun ve yarışlara seyircinin ilgisinden son derece memnun kaldıklarını söyledi.



Sekiz ayrı kategoride gerçekleşen 1515 metrelik parkurda dereceye giren sporcular ve kategorileri ise şu şekilde oldu MX2 junior Hakan Halmi, MX2 Hakan Halmi, MX1 Shevki Shevkiev, MX Atanas Petrov, 50 cc Hakan Mustafa Tüter, 65 cc Viktor Borislavov, 85 cc Kaya Alptürk, Veteran Koray Uysal ve Veteran komite özel İzzet Sezgin.