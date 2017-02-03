Antalya - Türkiye'de Sadece Onda Var

Türkiye'de sadece onda var



Efsanevi otomobil pist yarış pilotu Parnelli Jones'in Mustang ile şampiyon olduğu yarışların anısına tüm dünyada sadece 500 adet üretilen Mustang'in biri Türkiye'de sadece Antalyalı işadamı Serkan Uzel'de bulunuyor. İçinde, dışında ve bagajında ünlü yarış pilotu ile aracı modifiye eden Steve Saleen'in ıslak imzalarının bulunduğu 2007 yılında özel olarak üretilen Mustang'in içinde üretilen 300'üncü araç olduğunu gösteren özel bir de plaket var. Klasik otomobil tutkunu işadamı Serkan Uzel, özel garajından 15 klasik otomobil bulunduğunu ve bu araçların en eskisinin 1939 model, en yenisinin ise 2013 model olduğunu belirtti. Sarı renkli Mustang'i sıradışı bir otomobil olarak tanımlayan Uzel, Bu sıradan bir Mustang değil. Dünyada üretim adedi 500. Türkiye'de de sadece bizde. Nadir, koleksiyon bir araçtır dedi.