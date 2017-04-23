Antalya Türk Yıldızları Antalyalıları Selamladı

Türk Yıldızları Antalyalıları selamladı



DÜNYADA 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.



Türk Yıldızları'nın Konyaaltı Sahili üzerinde yapılan gösterisinde saatte 1315 kilometre hıza ulaşabilen NF-5A/B tipi 7 özel uçak kullanıldı. Uçaklar, saatte 800- 900 kilometre hızda gösterilerini sundu. Konyaaltı sahilini ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce kişi gösteriyi ilgiyle izledi.



Sahilde oluşturulan izleme noktası dışında birçok alanda gösteriyi takip eden Antalyalılar, heyecanlı anlar yaşadı. Akrobasi timi, 7 uçakla yarım saat boyunca izleyenlere benzersiz bir gösteri sergiledi. Antalya semalarını ay yıldızlı Türk bayrağının rengiyle süsleyen Türk Yıldızları, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Sahilde gösteriyi izleyen Antalyalılar, uçakların yaptığı zor hareketleri ve kalp figürünü dakikalarca alkışladı.



HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU



İzleyici noktasında Türk Yıldızları'na ait hediyelik eşyaların yer aldığı stant kuruldu. Gösteri anında kentteki hava trafiği durduruldu, yine uçuş güzergahı üzerinde dron tipi araçların uçurulmaması için önlem alındı. Gösteri boyunca Konyaaltı Sahili önündeki Akdeniz Bulvarı da araç trafiğine kapatıldı. Sahil Güvenlik botları gösteri süresince deniz trafiğini keserek güvenliği sağladı.