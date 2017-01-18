Antalya Turizmine Fuar Dopingi

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından düzenlenen, 28. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nın açılışı görkemli bir törenle gerçekleşti. Antalya turizmine doping sağlamayı amaçlayan fuar, Hotel Design Show ve 5. Uluslararası HOTED Housekeeping Olimpiyatları gibi uluslararası platformlarda ses getirecek etkinliklere de ev sahipliği yapacak.



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) iş birliği ve katkılarıyla düzenlenen HotelEquipment Fuarı, Antalya Expo Center'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Otel ve restoran sahiplerinden yöneticilerine, pasta şeflerinden satın alma müdürleri, barmen ve baristalara kadar 20 binden fazla sektör profesyoneli fuarda buluştu. Kapalı alandaki hacmini iki katına çıkartan ANFAŞ, açık alandaki 60 bin metrekarelik alanıyla ziyaretçileri ağırlayacak. Fuar ayrıca 35 ülkeden 300'ü aşkın markanın katılımıyla, zor durumda olan Antalya turizmine doping olacak.



Antalya Valisi Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katıldığı fuar açılışında konuşan ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Antalya'nın özellikle turizmde yaşadığı ekonomik sıkıntıları HotelEquipment fuarı ile gidermeyi amaçladıklarını söyledi. Bu yılki fuara geniş katılımın olduğunu belirten Özer, uluslararası ülkeleri de ekleyerek fuara değer kattıklarını dile getirdi.



"İnadına turizm demek gerekiyor"



Turizm sektörünün gelmiş olduğu nokta ile sektördeki yenilikleri keşfetme açısından fuarın son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, gün gittikçe büyüme gerçekleştiren HotelEquipment Fuarı'nın Antalya turizm ekonomisine ciddi katkıda bulunacağını belirtti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da bir bunalımdan geçtiğine işaret eden Karaloğlu, "Bu bunalımdan çıkmasının ilacı da turizm. Dünya bu kaostan çıkmak istiyorsa turizme daha çok destek vermelidir. İnsanlar farklı milletleri seyahat edip, dost olmalı, kardeş olmalı. Bu kaostan çıkmak için inadına turizm demek gerekir" dedi.



Antalya dünyanın en önemli destinasyonlarından birisi olduğuna da dikkat çeken Karaloğlu, 'Neden Antalya?' sorusuna verilecek cevapların arttırılması gerektiğini vurguladı.



"Biz 6,5 milyon bulduk, başka ülkeler 6 turist bulamazdı"



ANFAŞ'ın bu yılki fuarında büyük bir gelişme ve fark gördüğünü söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Türkiye'nin bu tür fuarlara ihtiyacı olduğunu söyledi. 2016 yılında geçirilen zor duruma rağmen Antalya'nın 6,5 milyon turist ağırladığına dikkat çeken Türel, "Terörle mücadele güçlü bir şekilde devam ediyorken, Türk ekonomisinin dik bir şekilde ayakta durması ve bu fuarlarla canlılığını koruması çok önemlidir. Bundan vazgeçemeyiz. Üretim ve yatırım bizleri düzlüğe çıkaracak en önemli husustur. Bu senenin geçen seneden daha iyi olacağı inancındayım. Geçtiğimiz sene zor bir seneydi ama buna rağmen 6,5 milyon turist ağırladık. Bu zorluklar ve sıkıntıları başka ülkeler yaşasaydı bırakın 6.5 milyon turisti, 6 turisti zor bulurlardı. Hükümetin destekleriyle geç de olsa bir toparlanma süreci yaşadık. Bu sene şartlarına baktığımızda geçen seneden daha iyi olacağını düşünüyoruz. İşte bu tür fuarlar ümidimizi arttırıyor" diye konuştu.



"Frankfurt için kitap fuarı ne ise, bu fuar da Antalya için o derece önemlidir"



ANFAŞ'ın düzenlemiş olduğu fuarın paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, yabancı ülkelerden ziyaretçileri Türkiye ve Antalya'ya getiren ANFAŞ'ın 28 yıldır turizm ekonomisine ciddi katkıda bulunduğuna işaret etti. "Frankfurt için kitap fuarları neyse Antalya için, oteller için bu fuar aynı öneme sahiptir" diyen Yağcı, düşük olan turizm sezonunda açılan fuarın, turizmin mevsimsel sorunlarını gidermek yönünde yararlı olacağını vurguladı.



Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılan HotelEquipment Fuarı, 21 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. - ANTALYA