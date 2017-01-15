Antalya Turizmde Kötü Günleri Geride Bıraktı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kentte turizm ve ticarette en kötü günlerin geride bırakıldığını, Rusya pazarının yeniden canlandığını belirtti.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TÜMSİAD) Cam Piramit'te düzenlediği Ticaret ve İş Geliştirme Sektör Buluşmaları'nda konuşma yapan Türel, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirtti.



Türkiye'ye terör saldırılarının yanı sıra ekonomik darbeler de vurulmak istendiğini ifade eden Türel, turizmin ve ticaretin Antalya'da biraz daha zorlu olduğunu söyledi.



Türel, şunları kaydetti:



"Geçen sene turizm sebebiyle yaşadığımız sıkıntılar da maalesef hala devam ediyor. Kayseri, İstanbul, İzmir'deki terör saldırılarından elbette yüreğimiz yandı. Son günlerde malum, ekonomi üstünden, döviz üzerinden saldırmaya çalışanlar var. İster istemez, 'Ne oluyor?', 'Ne olacak?' diye endişe edenlerimiz de söz konusu. Böyle bir zamanda sizler burada TÜMSİAD olarak ticaret, iş geliştirme ve sektör buluşmaları ve fuar yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Böyle bir zamanda yaptığınız iş, açık söylemem gerekiyor ki çılgınca bir cesaret işidir, bir inanç işidir. Sizleri gönülden kutluyorum. Zaten size yakışan da bize yakışan da Türkiye'mize yakışan da Ömer Halisdemir'lerin, Fethi Sekin'lerin milletine yakışan da budur."



"Türkiye prangalarından kurtuluyor"



Türel, Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı terörde ve ekonomide bir seferberlik halinde olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulmak üzere olduğunu ifade etti.



Seneler sonra ilk kez tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni konuşmaya başlayacaklarını söyleyen Türel, yeni Türkiye'nin direksiyonunda milletin bulunduğunu kaydetti. Türel, "Tam bağımsız Türkiye diyorsak, artık milletin direksiyon başından inmeyeceği bir döneme giriyoruz. İnşallah kısa bir süre içinde devlet, millet beraberliği ile artık dış güçlerin müdahalelerinden de kurtulacağız." diye konuştu.



"Antalya'da inşaat sektörü canlanacak"



Türel, geçen yıl her açıdan zor bir sene yaşadıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle büyük bir badireyi atlattıklarını kaydetti.



Türkiye'nin artık dışarıdan yönetilen bir ülke olmaktan çıktığını belirten Türel, şöyle devam etti:



"Ekonomide dolar artınca birileri kriz varmış gibi göstermeye çalıştı ama hiçbiriniz endişelenmeyin. Herkes müsterih olsun. Türkiye ekonomisi 2001 senesinden, 2009'dan çok daha kuvvetlidir. Bakmayın siz o felaket tellallarına. Evelallah her badireyi atlatacak şekilde ekonomimiz güçlüdür. Dolar çıkıyor diye felaket senaryoları yazılıyor, dolar çıkarken borsa da yükseliyor. Bankalar sağlam. Doların artık yükselmesi yabancı sermayeyi daha da çok cezbediyor ama bununla beraber ekonominin de borsanın yükselişinden çok güçlü olduğunu anlıyoruz. Hükümetimiz son birkaç gün içerisinde 1 milyon dolarlık konut alan, yatırım yapacak yabancılara vatandaşlık hakkı tanıyor. Şimdi bu Antalya'daki inşaat sektörünü de canlandıracak. Bunun da faydasını hep birlikte göreceğiz."



"Rusya pazarı canlandı"



Devletin hem yatırıma hem de ihracata gereken desteği sağladığının altını çizen Türel, "Antalya'da turizm ve ticarette en kötü günleri geride bıraktık. Rusya pazarı yeninden canlandı ve tekrar kazanılıyor." dedi. Türel, dövizdeki artışın sebze, meyve ihracatına destek olacağını söyledi.



Türel, hükümetin ve büyükşehir belediyesinin yaptığı yatırımlar ve projelerin hızla devam ettiğini söyleyerek, sadece bu sene Büyükşehir Belediyesinin toplam yatırım bütçesinin 1 milyar 167 milyon lira olduğunu anlattı.



A Milli Takıma 250 dönümlük kamp tesisi alanı



Antalya'yı turizmi 12 ay boyunca canlı bir şehir yapmak istediklerini vurgulayan Türel, şöyle konuştu:



"Kaleiçi, Alanya, Kemer sadece yazın değil, kışın da turizmde aynı hareketliliği yaşamalıdır. Kültür merkezleri ile güzel çarşılarla sağlık turizmi ile 3. yaş turizmi ile spor turizmi ile bunu başaracağız. Futbol Federasyonumuza A Milli Takımı'mızdan neredeyse Z milli takımına kadar 250 dönümlük bir kamp tesisi alanını tahsis edeceğiz. Dün de tapusunu hazine adına tescil ettirdik, tapusu dün elimize geçti. Zannediyorum alan tahsisi ile önümüzdeki birkaç ay içerisinde Futbol Federasyonumuzla gereken protokolü imzalayacağız."



Etkinliğe, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, TÜMSİAD Genel Sekreteri Osman Kurtkan Kapıcıoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.