Antalya Turistler Kral Günü'nü Kutladı

Turistler Kral Günü'nü kutladı



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Hollandalı turistler Kral Günü'nü kutladı.



Kemer merkezindeki 5 yıldızlı Fame Residence Otel'de, Hollandalıların her yıl kutladığı 'Kral Günü' ve Kralın 50'inci yaş günü kutlaması yapıldı. Otelde konaklayan yaklaşık 120 Hollandalı, DJ'in çaldığı parçalarla eğlenerek dans etti. Otelin havuz başına getirilen ve üzerinde "50'inci yaş ve Kral Günü" kutlu olsun yazılı pastayı Otel Genel Müdürü Yunus Can ile birlikte kesen tatilciler gün boyu devam edecek olan etkinlikte eğlendi.



Tatil için 24'üncü defa otele geldiğini söyleyen 61 yaşındaki Joke Olıjve ve eşi 63 yaşındaki Fons Vande Maar kutlamalarda çok eğlendiklerini belirtti. Fons Vande Maar, "Nisan ve eylül aylarında özellikle bu otele gelerek tatil yapıyoruz. Otelimize teşekkür ediyoruz. Bunu burada kutlamak çok güzeldi. Her sene burada olabilmek zaten ayrı bir sevinç ayrı bir bayram. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sakin olduğu sürece tabi ki insanlar buraya ziyarete gelecektir. Fakat Hollanda'da insanları bu konuyla ilgili çok fazla korkutuyorlar. Biz buraya gelmekten asla korkmadık" dedi.



Otel Genel Müdürü Yunus Can, "Otel olarak Avrupa ağırlıklı olarak hizmet vermekteyiz. Bunun başında Hollandalı misafirler gelmekte. Zaman zaman sezon içerisinde yüzde 60'ı bulan Hollandalı misafirlere hizmet vermekteyiz. Bugün Hollandalı misafirlerimizin Kral yaş gününü kutladık. Onlar kutlamamızdan dolayı çok mutlu oldu. Tekrar geleceklerini, buradan hiç korkmadıklarını ve korkmayacaklarını söyledi. Amacımız Hollandalı misafirlerimize burada evleri gibi hissettirmek, kutlamalarına katılmak, bir nebze olsun olanların yanında olduğumuzu hissettirmek" diye konuştu.