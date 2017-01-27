Antalya - Terörden Tutukluya Kitap Yasağına Itiraz Reddedildi

Terörden tutukluya kitap yasağına itiraz reddedildi



ANTALYA'da terörle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Avukat Özden Saldıran'a okuması için gönderilen kitapların cezaevi yönetimince kabul edilmemesine yönelik itiraz reddedildi. Gerekçeli kararda, terör suçlarından tutuklu ve hükümlülere dışardan ancak ders kitapları gönderilebileceği belirtildi.



Terörle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen kasım ayında tutuklanan Avukat Özden Saldıran'a okuması için gönderilen, aralarında 'Nutuk'un da aralarında bulunduğu kitapların cezaevi yönetimince reddedilmesi yargıya taşındı. Uygulamanın Anayasaya aykırı olduğunu iddia eden Avukat İsmail Duygulu, kitap yasağının kaldırılması için infaz hakimliğine başvurdu. İnfaz hakimliği, ceza ve infaz kurumundaki terör suçlarından tutuklu ve hükümlü bulunanlara dışardan kitap gönderilmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 16 Kasım 2016 tarihli yazısı ve Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı'nın 12 Aralık 2016 tarihli kararını gerekçe göstererek, itirazı reddetti. Terör suçlarından hükümlü ve tutuklulara dışardan gönderilen kitaplar ders kitabı niteliğinde değilse, ceza ve infaz kurumuna kayıt ve kabul işlemi yapılamadığına dikkat çeken infaz hakimliği, bu nedenle itirazın reddine karar verdi. Avukat İsmail Duygulu, infaz hakimliğinin kararına da itiraz etti. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunulmak üzere Antalya İnfaz Hakimliği'ne başvuran Avukat Duygulu, kararın düzeltilmesini talep etti. Avukat Duygulu, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar olayı götüreceklerini söyledi.