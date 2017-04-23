Antalya Taylandlı Bilim Adamları 'Mevlana Çizeri' Için Antalya'da

Taylandlı bilim adamları 'Mevlana Çizeri' için Antalya'da



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çağırgan, kampus alanındaki taşlık bir alanı öğrencileriyle aylar boyunca temizledi. Taşlardan temizlenin alanda 23 dönümlük tarla açmayı başaran Prof. Dr. Çağırgan ve öğrencileri, birçok uygulama dersini bu tarlada gerçekleştiriyor. Son yıllarda tarlada susam yetiştiren Prof. Dr. Çağırgan, küçük tohumlu bitkilerin ekimi için sıra açmakta kullanılan yeni bir buluş geliştirdi. Dönerek çizi açtığı için Mevlana Çizeri adını alan buluş, susamın çokça tüketildiği Taylandlı bilim adamlarının dikkatini çekti. YÖK'ün başlattığı program kapsamında Türkiye çapında desteklenen 23 projeden biri olan bu uygulama için Tayland'tan gelen 3 bilim adamı buluşu ülkelerinde de kullanacak. Prof. Dr. Çağırgan, "Toprakta çizi açma işini, toprağı yırtıp kesek çıkaran yöntem yerine tekerlekler vasıtasıyla dönerek yapan ve dünyada bir ilk olan Mevlana Çizeri buluşu ile gerçekleştiriyoruz. Buluşu Türk Patent Enstitüsü faydalı model olarak tescil etti" dedi.