Antalya Taksiler 'Antalya' Kokacak

Taksiler 'Antalya' kokacak



ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle başlatılan tanıtım projesi kapsamında, spiral şekilde portakal soyma tekniğinden yola çıkılarak tasarlanan Antalya logosunun kullanıldığı çıkartma ve oto kokuları 6600 taksiye dağıtıldı.



Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda düzenlenen toplantıda proje tanıtıldı. ATAV Başkanı Nizamettin Şen, oto kokularında, limon, portakal, bergamut gibi narenciye kentine özgü, narenciye ürünlerinin kullanıldığını ifade ederek, ATAV olarak 21 yıldır Antalya'nın tanıtımı için faaliyet gösterdiklerini söyledi.



17 yıl önce Antalya logosunu sabitleyerek tescil ettirdiklerini, Antalya Valiliğinin de resmi logo olarak kullandığını kaydeden Başkan Şen, "Daha önce Antalya mutfağından, kentin kelebeklerine ve doğal güzelliklerine, mağaralarından endemik bitki örtüsüne kadar çok sayıda zenginliği kitapları, takvimleri ve birçok tanıtım materyali yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda milyonlarca kişi ile paylaştık" dedi.



TATİLCİLERE DE DAĞITILICAK



Bu kez farklı bir proje geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Nizamettin Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Antalya Valiliğinin de kullandığı Antalya logolu çıkartmalar ve oto kokuları hazırlattık. Bu çalışmayla Antalya'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimize hoş bir tanıtım yaparken, kent sakinlerine de şehir bilinciyle farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. İşbirliğinden ötürü Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ve tüm taksi esnafına teşekkür ediyorum" dedi.



Antalya Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise bu projeyi ilk duyduğu zaman büyük memnuniyet yaşadığını belirterek, "Kentimize ilk gelen taksilerimizi kullanıyor. Kentin tanıtımı için bu projeye seve seve destek vereceğimizi belirttik. Bugün de projeyi başlatıyoruz. Bugünden itibaren tüm taksilere asılmak üzere kokuları ve çıkartmaları gönderiyoruz. Taksici esnafımıza da Antalya'yı anlatmaları için gerekli bilgileri vereceğiz. Önümüzdeki süreçte oda olarak kitap çıkartıp, Antalya'nın tanıtımına katkı koymak istiyoruz" diye konuştu.



başkan Alkan, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 6600 taksiye bu koku ve çıkartmaların asılacağını sözlerine ekledi. ATAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege de kalbi Antalya için atan herkesin bu projeye destek vereceğine inandığını ifade etti.