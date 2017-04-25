Antalya Tadilattaki Iş Merkezine 'Çelik Kasa Kesiyorlar' Baskını

Tadilattaki iş merkezine 'Çelik kasa kesiyorlar' baskını



*- ANTALYA'da çoğunlukla kuyumcuların olduğu bir iş merkezinde üç kişinin önce merdivenle görülmesi, ardından spiral makinesiyle demir kesme sesinin duyulması 'Çelik kasa kesiyorlar' şüphesiyle polisi harekete geçirdi. Baskında 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, Muratpaşa İlçesi'nde ağırlıklı olarak kuyumcu dükkanlarının bulunduğu Kazım Özalp Caddesi üzerindeki kapalı pazarda saat 05.30'da meydana geldi. Ellerinde merdivenle kapalı pazar içerisinde gezen 3 kişiyi MOBESE kameralarından gören polis ekipleri hırsızlık yapılacağı şüphesiyle adrese çok sayıda polis ekibi yönlendirdi.



DEMİR KESME SESİ ŞÜPHEYİ KUVVETLENDİRDİ



Belirtilen adrese gelen polisler, işhanındaki dükkanların kapalı olduğunu gördü. Tadilatta olan bir binanın en üst katında sesler duyan polis, spiral makinesiyle demir kesme sesini de duyunca hırsızlık zanlılarının çelik kasayı keserek açmaya çalıştıklarından şüphelendi. Tadilattaki iş yerine kapıları kilitli olduğu için uzun uğraşa rağmen giremeyen polis, itfaiyeden yardım istedi.



İTFAİYE YARDIMIYLA ÇATIYA ÇIKTILAR



İtfaiye merdiveniyle iş merkezi çatısına çıkan polis, üç kişinin inşaat halindeki demir çatıda kaynak çalışması yaptıklarını gördü. İşçilerin çok sayıda polisi karşısında görünce şaşkınlık yaşadıkları görüldü.



45 yaşındaki Ahmet Ö., 46 yaşındaki Erol T. ve üzerinden kimlik çıkmayan üçüncü kişi sorgulanmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşçilerden Erol T. "Sadece tadilat yapıyorduk" dedi.