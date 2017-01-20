Antalya Şüpheli Çanta Alarmı

Şüpheli çanta alarmı



ANTALYA'da, Attalos Heykeli yanında unutulan çanta, paniğe neden oldu. Uzmanlar ekip tarafından müdahale edilen çantadan elbise çıktı.



Muratpaşa İlçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki Attalos Heykeli yanında bir bankın üzerindeki sırt çantasını fark edenler, polise haber verdi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Çevredekiler de uzaklaştırılırken olay yerine bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Bomba uzmanları yaptıkları incelemede, çantada elbise olduğunu tespit etti. Çantayı alan ekipler, güvenlik şeridini kaldırarak caddeyi yeniden yaya ve araç trafiğine açtı. Unutulan çanta polisi alarma geçindi