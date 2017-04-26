Antalya sinema günleri başlıyor

Üç gün boyunca dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda uzun ve kısa metraj kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel film seyirciyle buluşacak.

Uluslararası Antalya Sinema Günleri bu yıl ikinci kez sinemaseverlerle buluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği tarafından düzenlenen Sinema Günleri 28-29-30 Nisan tarihlerinde Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Uluslararası Antalya Sinema Günleri'nde dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda uzun ve kısa metraj kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel film gösterimi yapılacak. Gösterimi yapılan filmlerin yönetmen, yapımcı ve oyuncuları söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla Antalyalı sinemaseverler ile bir araya gelecek.

Kısa filmler ödüllendirilecek

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 'Ulusal Kısa Film' yarışması ile kısa filmler de ödüllendirilecek. Ulusal filmler; En iyi Kısa Film, En İyi Yönetmen veEn Çarpıcı Kısa Film ödülleri için, Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Filmleri bölümündeki filmler de Seyirci Ödülü için yarışacak.

Gösterimler ücretsiz

İzleyiciler üç gün boyunca İzmir Kısa Film Festivali Uluslararası Seçkisi, Çok Kısa Filmler Festivali Seçkisi (Très Court), Gümüşhane Film Atölyesi Belgesel Seçkisi, En İyi 10 Kısa Animasyon gibi bölümlerde onlarca filmi ücretsiz izleme şansı bulacak.

Bu söyleşiler kaçmaz

Fantastiğin Kısası bölümünde; Eski Koltuklar(Tanju Berk),Siyah Çember(Hasan Can Dağlı) veMod(Deniz Tarsus) filmlerinden sonra Murat Tolga Şen ve Murat Kızılca fantastik sinemayla ilgili söyleşi gerçekleştirecek. Sinema yazarları Alper Turgut ve Saffet Serdar Akbıyık sinema gazeteciliği konusunda deneyimlerini aktaracak. SİYAD üyesi sinema yazarları Banu Bozdemir ve Fırat Sayıcı 'Türkiye'de Kısa Film ve Festivaller' üzerine konuşma yapacak. Siyah Karga(Tayfur Aydın) veAğustos Böcekleri ve Karıncalar(Erhan Tuncer) filmlerinin yönetmenleri söyleşi yapacak. Akademisyen ve belgesel yönetmeni Burak Türten, GÜFA seçkisinden sonra sinemaseverler ile buluşacak.

2. Uluslararası Antalya Sinema Günleri herkese açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.