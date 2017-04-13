Antalya Servis Şoförü Aracında Ölü Bulundu

Servis şoförü aracında ölü bulundu



ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde bir okulda servis şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Metin Çaycı, aracında ölü bulundu.



Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'ndeki bir okulun öğretmenlerine servis şoförlüğü yapan Metin Çaycı, dün aracını okulun dışına park etti. Saat 17.00 sıralarında aracın yanına giden okulun güvenlik görevlisi, Metin Çaycı'yı arka koltukta hareketsiz yatarken buldu. Durum polise bildirilirken, o sırada okulda bulunan öğrenci velilerinden bir doktor Metin Çaycı'nın durumunu kontrol etti. Daha sonra gelen polis ve sağlık ekipleri Çaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kalp krizine bağlı yaşamını yitirdiği tahmin edilen Çaycı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.