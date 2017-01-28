Antalya - Serada 'Don' Nöbeti Tutan Üreticilere Tatlı Sürpriz

Serada "don" nöbeti tutan üreticilere tatlı sürpriz (ÖZEL HABER)



ANTALYA'da gece sıcaklığı 2 dereceye kadar düşünce domates üreticileri seralarda 'don' nöbeti tutmaya başladı.



Birkaç geceden beri, hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü Antalya'da domates üreticileri don nöbeti tutmaya başladı. Örtü altı üretimin merkezlerinden biri olan Aksu İlçesi'nde üreticiler, güneş batınca seralarındaki sobaların başına geçti. Gündüz seralara taşıdıkları odunları gece boyunca yakan üreticiler, ısının 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba sarf etmeye başladı.



Seraların yoğunlukla bulunduğu Alaylı Mahallesi'nde, sürekli olarak ısı değişimini kontrol eden üreticileri, zorlu nöbetleri sırasında buradaki tek kraathanenin sahibi Hasan Dalman da yalnız bırakmadı. Sabaha kadar üreticilere çay servisi yapan Dalman, bazen de tatlı ikram ederek sürprizler yaptı. Üreticiler, sobalarını kontrol ettikten sonra mahalle kıraathanesinde bir araya gelerek sabaha kadar sohbet edip vakit geçiriyor.



Domates ekili serasında don nöbeti tutan Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, 20 gündür aralıklarla soba yakmak zorunda kaldıklarını belirterek, gelecek 10 günün de kritik olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde serasında don olayının görülmeye başladığını belirten Şahin, "Bu yıl kurak, sert bir kış geçiyor. Buralarda kar yok, ama don olayı yaşıyoruz ve sebzeleri korumaya çalışıyoruz. Serada 6 soba var. Ortalama bir gecede bir soba 50 kilogram odun yakıyor. 1 dönüm seranın odun maliyeti 2 bin TL, diğer masraflarla birlikte bir sezonda domatesin maliyeti 15 bin TL'yi buluyor" dedi.



Şahin, domatesi 1 buçuk ile 2 TL arasında sattıkları zaman ancak kar edebildiklerini ifade etti.