Antalya Şehit Öğretmenin Adının Verildiği Okul Kapandı

Şehit öğretmenin adının verildiği okul kapandı



*- PKK'lı teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Abdullah Kara'nın adının verildiği Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki ilkokul, yeterince öğrenci olmadığı gerekçesiyle yarı yıl tatilinden sonra kapatıldı. Okulun öğrencileri taşımalı eğitimle başka merkeze gönderilirken, şehit öğretmenin ailesi karara tepki gösterdi.



23 Mayıs 1993 tarihinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı'ndan dağıtım için sivil giysili olarak Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na giden askerlerin içinde bulunduğu 2 midibüs, Bingöl'e 15 kilometre mesafede, yolu kesen PKK'lı grup tarafından durduruldu. Teröristler, yakındaki bir köye götürdükleri askerlere otomatik tüfeklerle ateş etti. Silahsız 36 askerden 33'ü şehit düştü, 3'ü ise öldü sanılarak bırakıldı. Bu olay sırasında durdurulan bir otobüsteki Bingöl'ün Genç İlçesi Kavaklı Köyü İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni 24 yaşındaki Abdullah Kara da şehit edildi.



ADI SERİK'TE OKULA VERİLDİ



Şehit öğretmenin cenazesi memleketi Antalya'nın Serik İlçesi'nde toprağa verilirken, adı olaydan 7 yıl sonra doğup büyüdüğü Dorumlar Köyü'ndeki ilkokula verildi. Dorumlar Şehit Öğretmen Abdullah Kara İlkokulu, 2016- 2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sonunda öğrenci azlığı nedeniyle kapatıldı.



Okulun kapandığını öğrenen şehit öğretmenin ablası Safiye Karatutkaç, kararın kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Okulun tekrar açılmasını istediklerini belirten Karatutkaç, "Kardeşim 1993 yılında Elazığ-Bingöl karayolunda 33 askerin şehit olduğu bölgede otobüsle Antalya'ya gelirken şehit edildi. İki yıllık öğretmendi. Kardeşim şehit olduktan sonra doğup büyüdüğümüz Dorumlar Köyü'ne devletimizin de katkılarıyla mevcut okulu ve ek bina yaptırdık. İçini son teknolojiyle döşettik. Okulun kapanması bizleri üzdü" dedi.



200 ÖĞRENCİSİ VARDI



Kardeşinin adının yaşatılması için babası Ahmet Kara'nın okulun yanı sıra mahalleye bir de sağlık ocağı yaptırdığını anlatan Safiye Karatutkaç, okulda, ilk dönem çevre mahallelerden gelenlerle 200 öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Ancak ikinci dönem taşımalı eğitime geçildiğini kaydeden Karatutkaç, "Ne olduysa yarı yıl tatilinde oldu. İkinci dönem okulun öğrencileri Gebizli'deki okula taşındı. Okulda sadece 7 öğrenci kaldığı için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı. Haberimiz olmadı. Okulumuzun yeniden açılmasını istiyoruz" diye konuştu.



BAŞKA BİR OKULA ADI VERİLECEK



Safiye Karatutkaç, okulun açılması konusunda Antalya Valiliği'nin yanı sıra Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'le görüştüklerini ve kapatma gerekçelerini sorduklarını söyledi. Öğrenci sayısının yetersizliğinin gerekçe gösterildiğini anlatan Karatutkaç, "Bize 'Serik'te başka bir okula kardeşinizin adını verelim' dediler. Bunu istemedik. Daha sonra bize, Gebiz Anadolu Lisesi'ne kardeşimizin adını vereceklerini söylediler. Konuyu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de ilettik. Tek isteğimiz köyümüzde kardeşimizin adının verildiği okulun yeniden açılması" diye konuştu.