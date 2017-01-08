Antalya Sarıkamış Şehitleri Antalya'da Anıldı

Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen askerler, Antalya'da törenle anıldı. 'Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen Sarıkamış Yürüyüşü'nün Antalya'daki töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Antalya vali yardımcıları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve öğrenciler katıldı. 100 metre bayrakla yürüyen yaklaşık 1500 kişi, Karaalioğlu Parkı'na kadar geldi. Atlı polislerin eskortluk ettiği yürüyüş sırasında ev ve işyerindekileri alkışlarla destek verdi.



Burada kurulan platformda Muratpaşa Müftüsü tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı Sarıkamış Şehitleri gösterisi izleyenleri ağlattı. Tören, Muratpaşa Belediyesi Spor Müdürü Özer Bedir nezaretinde hazırlanan yağsız buğday çorbasının dağıtımıyla son buldu.