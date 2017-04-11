Antalya - Şampiyonluk Kutlamasında Sürpriz Evlilik Teklifi

Şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi



Antalya Süper Amatör Play-Off Grubu'nu şampiyon tamamlayan Manavgat Belediyespor'un şampiyonluk kutlaması sırasında kaleci Uğurcan Kadir Mutlu, kız arkadaşı Arife Buse Koç'a sürpriz evlilik teklifi yaptı.



Antalya Süper Amatör Play-Off Grubu'nda Finike Belediyespor'u 6-0 yenen Manavgat Belediyespor, şampiyonluğa ulaşarak Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi. Manavgat Belediyesporlu futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet şampiyonluğu Atatürk Kültür Merkezi önünde kutlarken, futbolcular ve taraftarlar çember yaparak kaleci Uğurcan Kadir Mutlu ve kız arkadaşı Arife Buse Koç'u araya aldı. Bir süre olana anlam veremeyen Arife Buse Koç, önünde diz çöken Uğurcan Kadir Mutlu'nun evlilik teklifinde şaşkınlık yaşadı. Uğurcan Kadir Mutlu, teklifine 'evet' diyen kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.



Uğurcan Kadir Mutlu daha sonra takım arkadaşları ve taraftarlarla oyun oynadı. Hem şampiyonluğu kutlayan hem de evliliğe ilk adımı atan çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.



Uğurcan Kadir Mutlu, Manavgat Belediyespor'umuzu şampiyonluğa taşıdıktan sonra taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımızla birlikte kız arkadaşıma güzel bir sürpriz yapmak istedim. Böylesine güzel bir günde bu güzel kararı almanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.