Antalya Sağlık Sen'den Kan Bağışı Çağrısı

Sağlık Sen'den kan bağışı çağrısı



*- SAĞLIK Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, Kızılay'da kan stoklarının yetersiz olduğunu duyurması üzerine Antalya'da kan verip, bağış çağrısında bulundu.



Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Metin Metiş, kan stoku ve eksikliği konusunda detaylı bilgileri olmadığını söyledi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın stokların azaldığı yönündeki çağrısının kendileri için önemli olduğunu aktaran Metin Memiş, 'Özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş söz konusu. Ayrıca, yapılan bu açıklamalarla ülkemiz içerisinde de kan ihtiyacı olduğu aşikar. Kerem Kınık'ın bu açıklaması üzerine, bugün Antalya'dan Sağlık Sen ailesi olarak biz de desteğimizi veriyoruz. İnşallah, önümüzdeki hafta içerisinde de tüm Türkiye'de 81 vilayetimizde, başta sağlık çalışanlarımız ve onların aileleri olmak üzere bu seferberliğe sonuna kadar destek vereceğiz" dedi.



Kerem Kınık'ın çağrısının ardından, ciddi kan bağışı talebi yaşandığına dikkat çeken Metin Memiş, 'Ben çok yakın zamanda bu stoğun yerine getirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü saha çok hareketli, insanlar seferber oldular kan vermek için. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Sağlık Bakanı'nın da bu konudaki çağrıları söz konusu. Tabi süre vermek mümkün değil ama yakın zamanda kan stokunun mevcut stokların üzerine çıkacağını sanıyorum" diye konuştu.



Mülteci akınının kan stoğunun azalmasında çok fazla etkisi olacağını düşünmediğini söyleyen Metin Memiş, 'Kan stoğunun azalması, kan vermede bir eksilme olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Büyük ihtimalle böyle bir eksiklik var" dedi. Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ise bu çağrının Antalya'dan yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Türk Kızılay Derneği Antalya Şube Başkanı Cengiz Nizam da Akdeniz Anemisi merkezi, turizmin merkezi, organ nakli merkezinin Antalya olması nedeniyle kan ihtiyacının bu kentte daha da arttığına dikkat çekti.



Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Müdürü Dr. Haluk Uyanık ise 15 Aralık'tan sonra havanın soğuması ile birlikte kan bağış merkezlerine gelen vatandaş sayısında ciddi azalma olduğunu belirterek, 'Genelde soğuk havalarda vatandaşlar kan vermekten kaçındığı için bu sorunu yaşıyoruz. Ancak ülkemizin yaşadığı terör nedeniyle biz her yere yetişmeye çalışıyoruz. Polisimize, askerimize, vatandaşlarımıza bunun da etkisi var. Antalya'da normalde bizim kritik bir stok seviyemiz var. Şu an bölgemizde 700-800 ünite kadar kanımız var. Bu, günlük alımlar dışında, birkaç gün hastanelere göndereceğimiz kanları ancak karşılayabiliyor. Bu seviyenin altına inmememiz gerekiyor. Bunun 2-3 kat daha fazla olması gerekiyor" diye konuştu.



Konuşmacılar organ bağışı ve kök hücre bağışına da dikkat çekti.