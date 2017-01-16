Antalya Sağanak Yağışa Teslim

Antalya'da öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Turizm kenti Antalya'da sabah başlayan yağış öğleden sonra etkisini arttırdı. Aralıklarla yağan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar su akışı bulunan caddelerden güçlükle geçti.



Şiddetli yağış trafikte de aksamalara neden olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar durak ve bina saçaklarına sığındı. Boğaçayı'nın taşması nedeniyle Konyaaltı sahili kahverengiye büründü. Fırtına nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı'nda dev dalgalar falezleri döverken, kahverengi ve mavi rengin karışımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Limandan tur tekneleri ve deniz otobüslerinin seferleri ise iptal edildi.



"Çarşambaya kadar sürecek"



Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yağışların Salı günü de devam edeceğini bildirerek şu ifadelere yer verdi:



"Pazartesi günü ve 17/01/2017 Salı günü Antalya ilinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışla birlikte rüzgarın güney yönlerden zaman zaman kuvvetli 30-50 kilometre/saat esmesi beklenmektedir. Görülecek yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, taşkın, baca zehirlenmeleri, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir." - ANTALYA