Antalya Rusya'dan Gelen Ilk Charter Uçak Su Takıyla Karşılandı
Rusya'dan gelen ilk charter uçak su takıyla karşılandıAntalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesi getiren ilk charter uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı.
Rusya'dan gelen ilk charter uçak su takıyla karşılandı
Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesi getiren ilk charter uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere çiçek verildi.
Rus turistleri taşıyan Coral Travel uçağı, 189 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 737-800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. 1 saat rötarlı gelen uçaktan inen yolcular, havalimanı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turist kafilesiyle pasta kesilerek, çiçek verildi. ODEON Tours Yer Hizmetleri Genel Müdür vekili Ozan Somaklar, 'Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter 189 yolcu ile Coral geldi. Mayısın 27'sine kadar her gün olmak üzere sonrasında da her gün 3 olmak üzere sezon uçuşlarımızı planladık. Sezon boyunca 25 bin yolcu indirmeyi planlıyoruz. Bu yolcu kapasitesi ise Antalya'ya indirilen yolcunun yüzde 7'sine tekabül etmektedirö dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'Bölgemiz için güzel ve hayırlı şeyler. Geçen hafta tarifeli, bu hafta da charter uçuşlar başladı. Mayısın ortalarından sonra günde 2, mayıs sonunda 3 uçaklarını bölgeye taahhüt ediyorlarö diye konuştu. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, geçen hafta ilçeye ilk kez Moskova'dan tarifeli uçuşlar düzenlediğini aktarırken, "Bugün Carol Travel ilk seferini düzenledi. Dolu dolu bir sezon bizi bekliyorö dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de Rusya'dan gelen ilk charter uçak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Rus pazarı olarak daha önceki yıllara nazaran daha farklı müşteri potansiyeline sahip olacaklarını kaydetti. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 28 Nisan'da Rus tatilcileri getirecek 1 uçak daha iniş yapacak.