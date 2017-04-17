Antalya Referandum Sonucuna Itiraza Polis Müdahalesi: 14 Gözaltı

Referandum sonucuna itiraza polis müdahalesi: 14 gözaltı



ANTALYA'da, referandum sonucuna itiraz ederek eylem yapan grubu, polis biber gazıyla dağıttı. Çıkan arbede sonrasında gruptan 14 kişiyi gözaltına alındı.



16 Nisan'daki referandum sonucuna itiraz eden 50 kişilik grup, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın simgelerinden tarihi Üç Kapılar önünde toplandı. Burada slogan atıp basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek dağılın uyarısında bulundu. Grubun ikazlara rağmen dağılmaması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis amirleri, gruptakilere dağılmaları konusunda yeniden uyarıda bulununca çıkan arbedede bazı göstericiler resmi ve sivil polislere tekme ve yumruklarla saldırdı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı göstericiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, polis, gruptan 14 kişiyi gözaltına aldı. Polis araçlarına bindirilen eylemciler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.