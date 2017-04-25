Antalya Polislere Trafik Güvenliği Eğitimi

Opet'in yürüttüğü 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında 300 trafik polisine 'Trafik Güvenliği' eğitimi verildi. Eğitimini tamamlayan polisler, okullarda öğrencilere trafik güvenliği eğimi verecek.



OPET ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi'ne 300 trafik polisi katıldı. Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki Sentido Zeynep Golf Resort'ta düzenlenen eğitim 4 Mayıs'a kadar sürecek. Eğitimle eğitici trafik polisi sayısı 600'e ulaşacak. Gruplar halinde teorik ve interaktif olarak alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde Deneyimsel Öğrenme Döngüsü, Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri, Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri ve Empati, Gelişim - Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları, Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metoduyla Ders İşleme konuları üzerinde durulacak.



Eğitim semineri öncesi konuşan projenin mimarı OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 'Trafik Dedektifleri Projesi'ni yaklaşık 4 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarını önlemek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla projeyi başlattıklarını kaydeden Öztürk, "Bugüne kadar 3-17 yaş arasında, 3 milyona yakın çocuk ve gence trafik eğitimi vererek Trafik Dedektifi kimlik kartı dağıttık. Trafik Dedektifleri Projesi'nin devreye alındığı 2013-2015 arası istatistikleri ölümlü kazalarda çocuk ölüm oranının yüzde 3.7 azaldığını gösteriyor. Gelecekte daha az kazanın yaşandığı, daha çağdaş bir ülkede yaşayabilmek için bu sosyal sorumluluk çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi.



"YAŞAM KEMERİ'NİZİ TAKIN"



Nurten Öztürk, 'Trafik Dedektifleri Projesi'nin alt açılımı olan 'Yaşam Kemeri Projesi' ile OPET istasyonlarına gelen tüm sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini hatırlattıklarını söyledi. Olası bir kaza anında emniyet kemerinin araçtaki insanları yaşama ve sevdiklerine bağladığını kaydeden Öztürk, "Bu nedenle OPET olarak, duymaya alışık olunan ama toplumca duyarsızlaşılan bir kavram olan emniyet kemerine artık 'Yaşam Kemeri' diyoruz. OPET istasyonlarına gelen her müşterinin, 'Lütfen yaşam kemerinizi takınız' sözleriyle uyarılması ve bu söylemin tüm Türkiye'yi kapsayacak bir harekete dönüştürülerek, bugün yüzde 47 olan kemer kullanma oranının bir yıl içinde yüzde 70'lere çıkarılmasını hedefleniyoruz" diye konuştu.



Emniyet Genel Müdürlüğü adına toplantıya katılan Eğitim Koordinatörü Mehmet Erol da emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymanın önemine işaret etti.