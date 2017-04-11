Antalya Polis Memuruna Evinin Önünde Döner Bıçaklı Saldırı

Polis memuruna evinin önünde döner bıçaklı saldırı



ANTALYA'da kar maskeli saldırganlar, trafik polisi 44 yaşındaki Cihat Taşhan'a evinin önünde döner bıçağıyla saldırdı.



Olay, Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi 2365 Sokak üzerinde saat 21.30'da meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihat Taşhan, saat 19.00'da motosikletini tamir için evinden ayrıldı. Tamirin ardından oturduğu adrese gelen Taşhan, yüzü kar maskeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzünden, kolundan ve elinden derin yaralar alan Taşhan'ın kafa bölgesinde de kırıklar oluştu.



Gürültüyü duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taşhan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ön tedavinin ardından Taşhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Taşhan'ın bilincinin açık olduğu tedavisinin devam ettiği kaydedildi.



Polis saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.