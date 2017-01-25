Antalya Patlayan Su Şebekesi Trafiği Aksattı

Antalya'da patlayan içme suyu şebekesi kent merkezinde trafiğin aksamasına neden oldu. Sorunun çözümü için çalışma başlatılırken cadde trafiğe kapatılıp güzergah değişikliği yapıldı. Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) şebeke borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Şebekenin tamir edilmesi için cadde sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Caddenin kapatılmasının ardından Lara istikametinden kent merkezine gelmek isteyenler Mevlana Caddesi üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu.



Bunun üzerine araç trafiği Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ne verildi. Buradan ara sokakları kullanan sürücüler, kent merkezine bu şekilde ulaşabildi. Sorunu çözmek için ASAT ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.