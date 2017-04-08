Antalya Özbek Gazinin Yaptığı Tandırlar Büyük Ilgi Çekiyor

Özbek gazinin yaptığı tandırlar büyük ilgi çekiyor



*- AKDENİZ Üniversitesi'nde okuyan kızını ziyarete gelen Özbek gazi 56 yaşındaki Kerim Yusufov'un yaptığı tandırlar büyük ilgi çekiyor. Malzemesi toprak ve saman karışımı olan, çapları 50 santimetre ile 1 metre, yükseklikleri ise 80 santimetre ile 1.5 metre arasında değişen Özbek tandırlarının yapımı ise hayli zorlu.



Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi kızı Yıldız Yusufov'u ziyaret için Antalya'ya gelen Türkmenistan'da yaşayan Özbek gazi Kerim Yusufov, küçük bir işletmede hobi olarak yaptığı tandırlarla Antalyalıların ilgisini çekiyor. Yusufov, 30 yıl boyunca hobi olarak tandır yaptığını anlatırken, küçük tandırı bir günde, büyük tandırı ise iki günde tamamladığını söyledi.



TOPRAK, SU VE SAMAN



Tandırın malzemesinin toprak, su ve saman olduğunu anlatan Yusufov, yapımdaki ilk işlemin demir ağırlıklı kırmızı toprağın suyla karıştırılarak iki gün boyunca bekletilmesi olduğunu söyledi. İstenilen kıvama gelen çamurun samanla karıştırıldıktan sonra yoğrulduğunu ve ardından şekillendirme aşamasına geçildiğini belirten Yusufov, elleriyle yoğurduğu çamuru ayakları ve değişik aletlerle düz bir zeminde belirli ölçüde plakalar haline getirdiğini kaydetti. Hazırlanan plakaların üst üste konularak tandırın formunun oluşturulduğunu söyleyen Yusufov, yapımı tamamlanan tandırın güneşte kurutulduktan sonra kullanıma hazır hale getirildiğini ifade etti.



Tandırın Türkmenistan'ın yanı sıra, Özbekistan, Rusya, Ukrayna'da da yaygın kullanıldığını anlatan Yusufov, 'Herhalde sadece Antalya'da değil, Türkiye'de de bu Özbek tandırları sadece ben yapıyorum" dedi. Yaptığı tandırlara Antalyalıların ilgi gösterdiğini söyleyen Yusufov, 'Ben ülkemde hobi olarak 30 sene bu tandırları yaptım. Ama artık bıraktım" dedi.



1 AY SONRA ÜLKESİNE DÖNECEK



Antalya'da öğrenci olan kızını ziyarete geldiğinde bir küçük işletmede tandır yapıldığını gördüğünü anlatan Yusufov, 'Zamanımı boşa geçirmemek için burada tandır yapıyorum. Kızımın yanında 1 ay kaldıktan sonra ülkeme döneceğim" dedi.