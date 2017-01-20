Antalya Oyuncak Müzesi Barış Manço'yu Anıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, unutulmaz şarkılarıyla çocukların gönlünde taht kuran Barış Manço'yu ölümünün 18. Yılında fotoğraf sergisi ile anıyor.



Şarkıları ve yaptığı programlarla milyonlarca çocuğun hayranı olduğu Barış Manço, ölümünün 18. Yılında Antalya Oyuncak Müzesi'nde anılacak. Barış Manço'yu yeni nesil çocuklara anlatmak ve tanıtmak isteyen Oyuncak Müzesi, Antalyalıları tarihi bir yolculuğa çıkaracak. 24 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Barış Manço fotoğraflarından oluşan sergi Oyuncak Müzesi ziyaretçileri tarafından gezilebilecek. Şarkıları, programları, çocuk sevgisi, vatanseverliği ve anılarıyla hala yürekleri ısıtmaya devam eden usta sanatçı Barış Manço'yu günümüz çocuklarının da tanıması amaçlanan sergide sürpriz etkinlikler de yer alacak.



Antalya Oyuncak Müzesi, tüm çocukları ve aileleri sömestr tatilinde hem fotoğraflarla Barış Manço sergisine hem de oyuncakların büyülü dünyasına davet ediyor. - ANTALYA