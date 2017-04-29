Antalya Otomobilde Sıkışan Hamile Kadın Kurtarıldı

Otomobilde sıkışan hamile kadın kurtarıldı



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ağaçlara çarptığı otomobilinde sıkışan 10 haftalık hamile sürücü 31 yaşındaki Ayşegül Kara, aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.



D400 karayolu Kemer-Kumluca bölümünün Karabucak mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ayşegül Kara'nın kullandığı 07 VCN 71 plakalı otomobil virajda kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenardaki ağaçlara çarparak durabildi.



Kazada sürücü Ayşegül Kara otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Ardından 112 ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi.



10 haftalık hamile olduğu belirtilen sürücü Ayşegül Kara, itfaiye ekipleri tarafından özel cihazla otomobilin ön kapısı kesilerek çıkarıldı. Sedyeye alınan hamile sürücü ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Ayşegül Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.