Antalya - Otomobil Domates Yüklü Kamyonete Arkadan Çarptı 4 Yaralı

Otomobil domates yüklü kamyonete arkadan çarptı 4 yaralı



ANTALYA'da bir otomobil, yakıtı azaldığı için yol kenarında park halindeki domates yüklü kamyonete arkadan çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada hurdaya dönen otomobilin içi domatesle doldu.



Kaza, Aksu ilçesi Antalya-Isparta karayolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Ali Güven, toptancı halinden domates yüklediği 07 Y 1480 plakalı kamyonetiyle Isparta yolu üzerinde harekete geçti. İddiaya göre, kamyonetin yakıtının azaldığını fark eden Güven, yolun sağ tarafına park edip bir yakınından yakıt alıp bulunduğu yere getirmesini istedi.



OTOMOBİLİN İÇİ DOMATES DOLDU



Güven gelecek yakıtı beklerken, 32 FL 046 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan (), henüz bilinemeyen bir nedenle düz yolda otomobilin kontrolünü kaybetti. Park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobildeki Şükran Öztekin, Türkan Çetinkaya, Mehmet Gönülal ve sürücü Gökhan () yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışanlarında olduğu kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken hurdaya dönen otomobilin içi, kamyonetten etrafa saçılan domateslerle doldu.



ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ GELDİ



Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyoneti tespit etmeye çalışırken otomobilin ön kısmına saplanan ve üzerinde plaka bulunan kamyonetin tamponunu buldu. Kısa süre sonra kaza yerine gelen kamyonetin sürücüsü 22 yaşındaki Ali Güven, yaşadığı şokun etkisiyle uzun süre konuşamadı. Güven polise verdiği ifadede, "Yakıtım azalınca yolun kenarına park etmiştim. Yakınımdan yardım istedim o bana yakıt getirecekti. Bir anda arkamdan çarptılar panikle kaçıp ileride yakıtım tamamen bitince durdum" dedi.