Antalya Oğlak Sağ Arka Bacağı Olmadan Doğdu

Oğlak sağ arka bacağı olmadan doğdu



*- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 4 gün önce doğan ikiz oğlaklardan biri sağ arka bacağı olmadan doğdu. Hayvanın sahibi Esma Şimşek, ilk defa başına böyle bir şey geldiğini belirtirken, "Oğlağı sevmek için kucakladığımda bir bacağının olmadığını görünce oturdum ağladım. Allah'ım bize bu hediyeyi vermiş. Bunu büyüteceğim" dedi.



Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde hayvancılık yapan 66 yaşındaki Şevket Şimşek ile aynı yaştaki eşi Esma Şimşek çiftinin keçilerinden biri 4 gün önce doğum yaptı. İkiz oğlaklardan birinin sağ arka bacağı eksik doğdu. Hayvanı görünce şaşıran çift, ilk defa başlarına böyle bir olay geldiğini söyledi.



'OTURDUM AĞLADIM'



Esma Şimşek, hayvanın doğum yapmasının ardından ağıla girdiğini belirterek, "Eşime haber verdim. Beraber oğlağı sevmek için kucakladığımda bir bacağının olmadığını görünce oturdum ağladım. Allah'ım bize bu hediyeyi vermiş. Ben bunu büyüteceğim. Eşim 'bu yaşamaz' dedi. Oğlağın sağlığı yerinde. Küçüklüğümden beri hayvancılık yapıyorum ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Oğlağın annesini Halep cinsi süt keçisi olarak satın almıştık. Genelde bunlar çift doğum yapar" dedi.