Antalya Nüfusu Yüzde 1,75 Arttı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2016 nüfus tespit sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfus artış hızı yüzde 1,36 olurken, Antalya'nın nüfusu 2016 yılında, önceki yıla göre yüzde 1,75 aratarak 2 milyon 328 bin 555'e ulaştı.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahip olduğu nüfusla iller sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra 5. sırada yer alan Antalya'da nüfus büyüklüklerine göre ilk 5 ilçe, 508 bin 123 nüfus ile Kepez, 486 bin 408 kişi ile Muratpaşa, 294 bin 558 kişi ile Alanya, 224 bin 664 kişi ile Manavgat ve 164 bin 332 kişi ile Konyaaltı olarak sıralandı.



Antalya'da en hızlı nüfus artışı, binde 58,98 ile Konyaaltı ilçesinde oldu. İkinci sırada binde 52,49 ile Döşemealtı, üçüncü sırada binde 21,65 ile Kepez, dördüncü sırada 18,92 ile Muratpaşa ve beşinci sırada binde 16,41 ile Aksu ilçesi yer aldı.



Hızlı nüfus azalışı yaşayan ilçelerin başında ise binde 36,80 ile Gündoğmuş geldi. İkinci sırada binde 32,91 ile Akseki, üçüncü sırada binde 30,52 ile İbradı, dördüncü sırada binde 20,56 ile Kemer, beşinci sırada ise binde 8,48 Demre ilçesi yer aldı.



ADNKS tespitlerine göre en çok Konya, Burdur ve Isparta illerinden göç alan Antalya'da 2016 yılında ikamet eden yabancıların sayısı 60 bin 534 oldu. Antalya'da ikamet eden yabancıların geldiği ilk 5 ülke ise Rusya Federasyonu 9 bin 35, Almanya 8 bin 653, Kazakistan 5 bin 628, Ukrayna 5 bin 328, Kırgızistan 4 bin 975 şeklinde sıralandı.