Antalya'nın İmajı İçin Birlikte Çalışmalıyız"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın imajını yukarılara taşımak için hep birlikte çalışmak gerektiğini bildirdi.



ATSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Berlin merkezli bir Türk iş adamı heyetini makamında ağırlayan ATSO Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, konuklara ATSO ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler verdi.



ATSO'nun 40 bini aşkın üyesi ile Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu kaydeden Hacısüleyman, "Antalya iş dünyasının çatı kuruluşu olarak kent ekonomisinin çıtasını daha yukarılara taşımak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.



Hacısüleyman, Antalya'nın turizmde ve tarımsal üretimde Türkiye'nin başkenti olduğunu ifade ederek, bu iki sektörün kent ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu belirtti. Kentin, ağır sanayi yatırımlarına uygun olmadığının altını çizen Hacısüleyman, "Kentimizde çevreci bir organize sanayi bölgesi ve yat üretiminde uzmanlaşmış bir serbest bölgeye sahibiz. Ayrıca şu an kuruluş aşamasında olan mermer ihtisas organize sanayi bölgesi de Antalya'nın sanayi kapasitesi içerisinde yerini alacak. Tüm bu yatırımlarda odamız aktif olarak yer alıyor." diye konuştu.



"İmaj ve tanıtım çalışmaları için desteğinizi bekliyoruz"



Antalya turizm sektörünün geçen yıl önemli bir düşüş yaşadığını anımsatan Yusuf Hacısüleyman, "Turizm sektöründe kent imajı ve tanıtım faaliyetleri kritik öneme sahiptir. Geçtiğimiz süreçte konjonktürel etkiler ile maalesef bir miktar imaj kaybı yaşadık. Antalya'nın imajını yukarılara taşımak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.



Hacısüleyman, ATSO'nun Antalya Tanıtım AŞ aracılığıyla yurt dışındaki fuarlarda kenti tanıtmaya devam ettiğini, yurt dışı yayın organlarında Türkiye'nin turistik güzelliklerini ön plana çıkaran haberlerin yer alması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.



Antalya'nın geçen yıllarda 3 milyonu aşkın Alman turisti ağırladığını ifade eden Hacısüleyman, "Çok zor geçen ve 'Yaşamadığımız şey kalmadı' dediğimiz 2016 yılında bile Almanya'dan Antalya'ya 2 milyonun üzerinde turist geldi. Bizim bu sene yapmamız gereken bu sayıyı artırmaya çalışmak olmalıdır." dedi.



- "Antalya'nın güzelliklerini ve güvenli olduğunu anlatacağız"



Berlin'den ziyarete gelen iş adamları adına konuşan Veli Karakaya, Hacısüleyman'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti. Berlin'de yaşayan Türk iş adamlarının her türlü desteğe hazır olduğunu ifade eden Karakaya, "Bizler Antalya'nın güzelliklerini ve güvenli olduğunu anlatacağız. Mevcut birlikteliğimizle Almanya'da gerekli lobi çalışmalarını yaparak Antalya'ya katkı sağlamak isteriz." ifadelerini kullandı.



Karakaya, Antalyalı iş adamları ile bir araya gelmek istediklerini de dile getirerek, bunun için ATSO'nun önemli bir yol gösterici olduğunu söyledi. Antalya ile iş ilişkilerini artırmak istediklerini de vurgulayan Karakaya, "Antalyalı iş adamlarını Almanya'da ağırlamak. Karşılıklı iş birliği imkanlarını görüşmek isteriz. ATSO'dan da bir heyeti en kısa zamanda Berlin'de ağırlamak isteriz." diye konuştu.