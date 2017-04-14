Antalya'nın Hızlı Postacıları Piste Çıktı

Postacı Yürüyüş Milli Takımına seçilmek isteyen postacılar, Antalya'da ter döktü.



Bu yıl 46'ncısı düzenlenecek Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması için milli takıma seçilmek isteyen posta dağıtıcıları, Zeytinköy Spor Tesisleri'ndeki atletizm tesisinde kayıt yaptırdıktan sonra sahaya çıktı. Sırt numaraları yapıştırılan dağıtıcılar, ısınma hareketlerini yapıp, startın verilmesinin ardından yürüyüşe başladı.



Yarışmaya Antalya bölgesinden 11 kadın ve 16 erkek posta dağıtıcısı katıldı. Erkeklerin 10 bin metre, kadınların ise 5 bin metre yürüdüğü yarışlarda bazı sporcular, uygun teknikle yürüyemediği için yarış dışı kaldı. Türkiye genelinde 8 bölgede yapılan seçmeler sonrası önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek yeni bir yarışmayla Türkiye'yi temsil edecek 3 kadın ve 5 erkek belirlenecek.



Antalya'da gerçekleştirilen yarışmanın erkekler kategorisinde Eren Gür birinci, Hasan Tezcan ikinci, Yusuf Şahin üçüncü oldu. Kadınlarda ise Şadiye Özbey birinciliği, Ayşe Çakmak ikinciliği, Nuray Coşkun ise üçüncülüğü elde etti.



PTT Antalya Baş Müdürü Hasan Ali Yazıcıoğlu, yarışma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şirket personeli arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, sportmenlik ruhunu ve davranışını kazandırmak için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Yarışmaya Antalya'da görev yapan PTT AŞ personelinden katılım olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye genelinde 8 bölgede Postacı Yürüyüş Yarışması seçmeleri yapılıyor. 2. bölge olan Antalya'da yapılan yarışmaya 11 kadın, 16 erkek personel katılıyor. Bölge seçmeleri neticesinde alınan derecelere göre yeni bir eleme yapılacak. Bu final sonuncunda Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda ülkemizi ve şirketimizi temsil edecek 3 kadın ve 5 erkek personelden oluşacak Postacı Yürüyüş Milli Takımı belirlenecek."



Kadınlarda birinci olan Şadiye Özbey, PTT'de 10 yıldır çalıştığını, yarışmaya 2011 ve 2012'de de katıldığını söyledi.



Yarışmaya önem verdiğini belirten Özbey, "Milli takıma seçilmek istiyorum. İş çıkışlarında olabildiğince antrenman yapıyorum. Bugün yağmur vardı biraz zorlandık ama başardığım için mutluyum." dedi.



Erkeklerde birinci gelen Eren Gür ise yarışmaya nişanlısı Eda Yıldırım ile katıldığını kaydetti.



Nişanlısının dördüncü olduğunu dile getiren Gür, "Antalya'da 3 yıldır dağıtıcı olarak görev yapıyorum. Yarışmaya 2 aydır hazırlanıyorum. Nişanlımı da sürükledim ve beraber katıldık. Eda dördüncü oldu. Galip gelmek güzel." diye konuştu.



Eda Yıldırım da nişanlısı Gür'ün iki yıldır yarışmaya yoğun şekilde çalıştığını ve haklı bir galibiyet yaşadığını söyledi.