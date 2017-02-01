Antalya'nın En Hızlı Büyüyen İlçesi: Konyaaltı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Antalya'da binde 59'la nüfusu en çok artan ilçenin Konyaaltı olduğunu bildirdi.



Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre 2016 yılı verilerine göre, Antalya'nın ülke genelinde nüfusu en yüksek beşinci il olurken, Antalya'nın nüfus artış hızı en yüksek ilçesinin Konyaaltı olduğunun görüldüğünü belirtti.



Göreve geldiklerinde Konyaaltı'nın nüfusunun 10 binlerde olduğuna dikkat çeken Böcek, şunları kaydetti:



"Bugün binde 59 artışla Antalya'da nüfusu en hızlı büyüyen ilçe olduk. Yaptığımız çalışma ve planlamalarla Konyaaltı, köy statüsünden çıkmış, Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olmuştur. Konyaaltı'nın nüfusu 2017 yılı itibarıyla 164 bin 332'ye yükseldi. Konyaaltı, şu an altyapısı, yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle Antalya'nın en gözde ilçelerinden biridir."