Antalya'nın Doğu İlçelerinde Kuvvetli Yağışlara Dikkat

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde ( Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Akseki, İbradi ve Gündoğmuş) yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği açıkladı.

Antalya'nın Doğu İlçelerinde Kuvvetli Yağışlara Dikkat

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde ( Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Akseki, İbradi ve Gündoğmuş) yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği açıkladı. - Ankara

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