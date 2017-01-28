Antalya Nasuh Mahruki Doğada Lider Yetiştiriyor

Nasuh Mahruki doğada lider yetiştiriyor



ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, doğa şartlarına zorlanmadan uyum sağlayacak liderler yetiştiriyor.



AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, uzun yıllar hayalini kurduğu projesini hayata geçirdi. 'Doğada liderlik' temasıyla kurs açan Mahruki, ilk kursunu 20 çocuğa Antalya Kundu bölgesindeki Aska Lara Otel'de verdi. Otelin sahilinde ekibiyle birlikte çocukları eğiten Nasuh Mahruki, 1995 yılında Everest'e tırmandığından bu yana kapalı ortamlarda takım çalışması, liderlik, odaklılık, kişisel gelişim gibi dersler verdiğini söyledi. Bu dersleri açık alana yaymayı planladığını da belirten Mahruki, bu yönde ciddi talep geldiğini kaydetti. Projesini hayata geçirmeyi başardığını dile getiren Mahruki, "20 öğrenciyle doğada liderlik kursumuz ilk defa Antalya'da başladı. Kış nedeniyle çadır sıkıntılı olacağı için otel tercih ettik. Bahar ve yazın çadırı tercih edeceğiz. Amacımız çocukları doğaya tekrar yakınlaştırmak" dedi.



ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ KEŞFEDİYOR



İnsanların doğanın bir parçası olduğunu vurgulayan Mahruki, yaşadığımız çağın insanları doğadan uzaklaştırdığını söyledi. İnsanların yapay bir dünyada yaşar hale geldiğini vurgulayan Nasuh Mahruki, şöyle konuştu: "Asıl kökümüz doğadan geliyor. Bunu tekrar kazanmamamız gerekiyor. Modern dünyanın getirdiklerini reddetmeyeceğiz ama toprağı, hava ve suyu da kaybetmememiz gerekiyor. Doğa kampları çocukların kendi içlerindeki kendi kuvvetli taraflarını, değişik oyunlarla, yaşıtlarıyla kendini kıyaslayarak deneyimlemelerini sağlıyor. Özgüvenlerini artırıyor. Sinerji ve takım çalışmasının yanı sıra, tek başlarına asla başaramayacakları şeyleri ekip arkadaşlarıyla işbirliği yaparak başarabileceklerini gösteriyor. İçindeki kuvvetli taraflarını keşfetmelerini sağlıyor. Burada edineceği kabiliyetlerle çocuklar hayatını kolaylaştırıyor. Çocukların hem doğayla temas etmesini hem de kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslarımızı sürdüreceğiz."



Nasuh Mahruki, kurslarda çocukların yön bulmayı öğrendiğini, kaya tırmanışı yaptıklarını ve farklı yarışmalarla fiziksel güçlerini görebildiklerini söyledi. Mahruki, kurslara kurumsal şirketlerin de talep gösterdiğini kaydetti.