Antalya Morgda Özçekime Soruşturma

Morgda özçekime soruşturma



ANTALYA Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morgunda cenazelerle birlikte özçekim yapan İdari ve Mali İşler Müdürü F.S. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan müdür, daha sonra serbest bırakıldı.



Gazipaşa Devlet Hastanesi yönetimi güvenlik kamera görüntülerinden İdari ve Mali İşler Müdürü F.S.'nin morgda özçekim yaptığını tespit etti. Hastane yönetimi tarafından olayla ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Dün öğleden sonra hastaneye giden polis F.S.'yi ifadesi için merkeze götürdü. İfadesi alınan F.S. daha sonra serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, F.S.'nin özçekim yaptığı sırada morgda bulunan cenazelerin yakınlarının da bu kapsamında görüşlerinin alınacağı belirtildi. F.S.'nin ise hastanedeki görevine devam ettiği kaydedildi.