Antalya Minik Rüzgar'ı Bebek Koltuğu Kurtardı

Minik Rüzgar'ı bebek koltuğu kurtardı



ANTALYA'da takla atan kamyonetin arka koltuğundaki 1.5 aylık Rüzgar Horoçoğlu'nu, bebek koltuğu kurtardı.



Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 07 BKV 88 plakalı kamyonetle yeni doğum yapmış akrabalarını ziyarete giden Kurtuluş Horozoğlu, kavşağa girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, yan yoldan kavşak sistemine giren Sevcan Yazgan yönetimindeki 07 SY 475 plakalı otomobile çarparak orta refüje çıkardı. Ardından önce Bayram Kılınç'ın park halindeki 07 MFA 32 plakalı otomobiline, sonrasında 07 HLH 95 plakalı kamyonete çarpan kamyonet takla attı.



Kamyonet sürücüsü Kurtuluş Horoçoğlu ile eşi Fatma Horozoğlu çağrılan ambulanslarla hastaneye götürülürken, aracın arkasında bebek koltuğunda oturan 1.5 yaşındaki Rüzgar Horozoğlu kazayı yara almadan atlattı. Minik Rüzgar'ı otomobilden çıkartan vatandaşlar, osakinleşmesi için ona balon verdi. Burnu bile kanamadan kurtulan minik Rüzgar'ı daha sonra gelen amcası kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.



Mahalleli kazanın olduğu kavşakta yıllardır sinyalizasyon sistemi olmadığını, ölümlü kazaların da yaşandığını belirterek, imza toplamalarına rağmen adım atılmamasına tepki gösterdi.