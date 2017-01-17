Antalya Merkezli Suç Örgütü Operasyonu

Antalya merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kentte "Pervaneler" diye bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Antalya'nın yanı sıra Isparta, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 3'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız olduğu belirtilen 7 tabanca, 127 tabanca mermisi, 3 pompalı tüfek ve av fişekleri, kuru sıkı tabanca, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ile tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi. Örgüt üyelerinden birisinin kısa süre önce silahla vurulduğu ve bu nedenle örgüt üyelerinin çelik yelek kullanmaya başladığı öğrenildi.



Örgütün kentte çok sayıda silahlı yaralama, yağma, tehdit ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edildi.



Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından "Silahlı suç örgütü kurmak", "Silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak", "Yağma", "Tehdit", "Silahla yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.