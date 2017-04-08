Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Antalya, Adana ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturmada, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antalya, Adana ve Ankara'da operasyon düzenledi.



Operasyonda teğmen rütbesindeyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen M.E.G. (25), İ.Ç. (25) ve astsubay çavuş rütbesindeyken ihraç edilen M.Ö. (27) gözaltına alındı.



Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.