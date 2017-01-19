Antalya Medikal Park Hastanesinden Yeni Açılım

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ile Antalya İşadamları Derneği arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Müdürü Sebahattin Tanas, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, indirim sözleşmesinin her iki taraf için hayırlı olmasını temenni etti.



Medical Park Hastaneler Grubu'nun "herkes için sağlık" sloganıyla çıktıkları yolda, Antalya İşadamları Derneğiyle bu anlaşmaya imza attıklarını belirten Tanas, "Antalya İşadamları Derneği çatısı altındaki tüm üyeleri kapsayacak bir işbirliğiyle sağlık hizmetimizi daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu birlikteliğin bize daha da güç katacağına inanıyoruz." dedi.





Antalya İşadamları Derneği Başkanı Musa Saraç da Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ile birlikte geliştirilen bir projeyi bu imzayla hayata geçirdiklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından hazırlanan protokol taraflar arasında imzalandı.