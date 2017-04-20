Antalya Manavgat'ta Kutlu Doğum Haftası Etkinliği
Manavgat'ta Kutlu Doğum Haftası etkinliği*- ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde müftülük tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.
Manavgat'ta Kutlu Doğum Haftası etkinliği
*- ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde müftülük tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.
Manavgat Müftülüğü'nün düzenlediği etkinlik Atatürk Kültür Merkezi önünden Manavgat Halk Eğitim Merkezi Mehter takımı yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, İlçe Müftü vekili Saffet Sevim ve öğrenciler katıldı.
Yürüyün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinliğine ise Kaymakam Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Erşan Özden, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, diğer yetkililer ve vatandaş katıldı. Törene katılanlara 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri tarafından gül verildi.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Müftü vekili Saffet Sevim'in konuşmasının ardından etkinlik 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin ilahi gösterisi ve ikramlarla sona erdi.