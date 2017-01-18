Antalya Kuzenini Pompalı Tüfekle Vuran Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde kuzeni 43 yaşındaki Osman Karaosmanoğlu'nu pompalı tüfekle vurarak yaralayan Osman Ö. bugün polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.



Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerindeki özel oto servisine gelen Osman Karaosmanoğlu'na, dün dışarıda beklediği saat 14.30 sıralarında yanına yaklaşan otomobilden inen kişi pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karaosmanoğlu yere yığılırken, saldırgan ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla Alaeddin Keykubad Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karaosmanoğlu'nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın 07 GCZ 66 plakalı otomobille olay yerinden kaçan Osman Karaosmanoğlu'nun amcasının oğlu Osman Ö. olduğunu tespit etti. İki kuzenin arasında önceden husumet olduğu iddia edilirken, polis kaçan saldırganı yaptığı çalışma sonucunda bugün yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ö. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Osman Ö.'nün babasının soyadını değiştirmesi nedeniyle öz amca çocuğu olan kuzenlerin soyadlarının farklı olduğu belirtildi.