Antalya Kumluca'da Süslü Deve Yarışması

Kumluca'da süslü deve yarışması



ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde, pazar günü düzenlenecek deve güreşleri öncesinde 'En Süslü Deve' yarışması düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışmayı, Kaymakam Polat Kara, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Çataltepe, Mustafa Sungur, Süleyman Falay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Bozer, daire amirleri ve çok sayıda güreş sever izledi. Yarışmaya, Ege Bölgesi'nden ve Kumluca İlçesi'nden 11 güreş devesi katıldı.



Develer, ayak (paça), havut ve zil gibi süslemeleri ölçü alınarak değerlendirildi. Yarışma sonunda Bodrum'dan Mustafa Oduncuoğlu'nun 'Kanka' adlı devesi birinci, Kumluca'dan Ali Okulu'nun devesi ikinci, yine Bodrum'dan 'Koca Bodrumlu' adlı deve ise üçüncü oldu. Birinci olan devenin sahibine madalya, kupa ve 4 metrekarelik halı verildi.



Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karaku, bu yıl 'En Süslü Deve' yarışmasının ikincisini düzenlediklerini söyledi. 22 Ocak Pazar günü Kumluca Karatepe Stadı'nda deve güreşi düzenleneceğini kaydeden başkan Karaku, "Tüm halkımızı bekliyorum" dedi.