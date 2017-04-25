Antalya Kumdan Demokrasi Heykeli Tamamlandı

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Özel Köşesi' oluşturuldu. Darbe girişiminin anlatıldığı köşenin ana heykeli, 6 metre yüksekliğinde, 8.2 metre uzunluğundaki 'Demokrasi Heykeli' oldu. Antalya'nın Lara Bölgesi'nde her yıl farklı bir konu ve heykel figürleri ile açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Dünya Harikaları ve Mitler' konusuyla 2017 sezonuna hazırlanıyor. 11'inci kez düzenlenen festival kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle özel bir köşe oluşturuldu. Sergi alanının girişinde yapılan '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Özel Köşesi'nde, Rus heykeltıraş Alex Skarednoff tarafından 'Demokrasi Heykeli' yapıldı. 6 metre yüksekliğinde, 8.2 metre uzunluğunda, 200 ton kumun kullanıldığı heykel, gerçeğiyle birebir ebata sahip Leopard tankı canlandırıldı. Heykelin ana temasını ise tankı tutarak ezen halkın iradesini sembolize eden bir el figürü oluşturdu. Diğer bir elin de Türk Bayrağı'nı gökyüzüne kaldırması sembolize edildi.



DEMOKRASİ HEYKELİ 20 GÜNDE TAMAMLANDI



Heykelin yapımına 1 Nisan'da başlandığını belirten Festival Direktörü Cem Karaca, şunları söyledi:



"Eserde vatanına, milletine, özgürlüğüne, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıkışı sembolize eden halkın simgesel demir yumruğu anlatıldı. Darbenin adeta simgesi gibi algılanan tanka yukarıdan inerek ezmiş bir sahneyle canlandırdık. Heykelin yanında özel seslendirme düzeneğiyle darbe gecesi yaşanan olaylardaki ses kayıtları yayınlanacak. Yerli yabancı ziyaretçiler heykeli izlerken, o gecenin ses kayıtlarını da dinleyecek. Heykelin yanındaki led ekranda ise darbe gecesinin görüntülerine yer verilecek."



Heykelin 20 günde tamamlandığını anlatan Karaca, "Festivalimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü özel köşesinin dışında, dünya üzerindeki mitolojik kahramanların heykelleri bulunacak. Ayrıca Demokrasi Heykeli'nin yakınına devasa boyutlarda Atatürk büstü yapılıyor" diye konuştu.



Etkinlik, 1 Mayıs'tan itibaren ziyarete açılacak.