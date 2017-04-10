Antalya Korkuteli, Kestel Maçında Arbede
Antalya Süper Amatör Play-Off Grubu'nun son maçında Korkuteli Belediyespor, Kestel Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Antalya Süper Amatör Play-Off Grubu'nun son maçında Korkuteli Belediyespor, Kestel Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası her iki takım futbolcuları arasında arbede yaşanırken, Yeşilçam filmlerinde tecavüz sahnelerinde kullanıldığı için, internet ortamında 'tecavüz marşı' olarak isimlendirilen John Carpenter'a ait 'The End' şarkısı çalınması dikkati çektidı. Antalya Süper Amatör Play-Off Grubu'nun son maçında Korkuteli Belediyespor ile Kestel Belediyespor karşılaştı. 100'üncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 45+3'üncü dakikasında Hüsnü ile önce geçen Korkuteli Belediyespor, 60'ıncı dakikada Ali Kıbıç'ın golüyle farkı artırdı: 2-0. Karşılaşmanın 70 ve 73'üncü dakikalarında Kestel Belediyespor Polat'ın attığı gollerle durumu eşitledi: 2-2. Karşılaşmada bu skorla tamamlandı. Karşılaşmayı izleyen Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce ve protokol üyeleri, maç sonu futbolcuları tebrik etti.
Play-Off Grubu'nu ikinci sırada bitiren Korkuteli Belediyespor, BAL grubunda Antalya'yı temsil eden 3 takımdan biri olan Serik Belediyespor ile maç yapacak. BAL 7'nci Grubu 12'nci sırada bitiren Konyaaltı Belediyespor bir alt lige düşerken, Süper Amatör Play-Off Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Manavgat Belediyespor BAL'a yükseldi. Önümüzdeki yıl Kepez Belediyespor ile Manavgat Belediyespor BAL'da mücadele edecek. BAL'daki Antalya takımları arasında en iyi ikinci sırada yer alan Serik Belediyespor ile Süper Amatör Play-Off Grubu'nu ikinci tamamlayan Korkuteli Belediyespor arasında oynanacak maç ise BAL'da kenti temsil edecek üçüncü takımı belirleyecek. Korkuteli ile Serik arasında tarafsız sahada oynanacak maçın tarihi ise henüz netleşmedi.
MAÇ SONUNDA ÇALINAN ŞARKI DİKKATİ ÇEKTİ
Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında arbede çıktı, taraftarlar da sahaya yabancı madde attı. Bazı oyuncuların da seyircilere yabancı madde attıı görüldü. Polis ve jandarmanın olaya müdahale etmesinin ardından arbedenin büyümesi önlendi. Diğer yandan maçın bitiminde statta, Yeşilçam filmlerinde Nuri Alço'nun canlandırdığı karakterlerin tecavüz sahnelerinde kullanıldığı için, özellikle internet ortamında 'tecavüz marşı' olarak isimlendirilen John Carpenter'a ait 'The End' şarkısı çalınması dikkati çekti.
ANTALYA- FENERBAHÇE MAÇINDA DA ÇALINMIŞTI
Aynı şarkı Antalya'da 5 Şubat 2016'da oynanan ve Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi 4- 2 yendiği maçın bitiminde de çalınmıştı. Konunun basında yer alması üzerine Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile İstanbul merkezli Cinsel Suçla Şiddetle Mücadele Derneği, olaya tepki göstererek, Antalyaspor Kulübü hakkında suç duyurusunda bulunmuş, tesislerden sorumlu bir Antalyaspor yöneticisi ile bir sesçi hakkında 18 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.