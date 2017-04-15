Antalya Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Şarampole Düştü

Kontrolden çıkan beton mikseri şarampole düştü



*- ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde beton mikseri kontrolden çıkarak 5 metrelik şarampole düştü. Sürücünün yaralandığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.



Kemer-Antalya D400 karayolunun 20'nci kilometresindeki Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarında önceki gün meydana gelen kazada, M.Ö.'nün kullandığı plakası açıklanmayan beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrularak kendi etrafından tur atan beton mikseri, yaklaşık 5 metreden şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü M.Ö., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bölünmüş yolda seyreden beton mikserinin kontrolden çıkıp kendi etrafından dönmeye başladığı görüldü. Çevresinde bir tur attıktan sonra yoldan çıkan mikserin yavaşladıktan sonra şarampole düştüğü görüntülerde yer aldı.