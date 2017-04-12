Antalya Kendi Elektriğini Üretmeye Başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "4 milyon 300 bin liralık yeni bir yatırımla 1 megavat kurulu gücünde 2 adet güneş enerjisi santralinin daha kurulumunu tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menderes Türel, Cam Piramit'te tarım sulama kooperatifleriyle düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya tarımında yeni bir dönemi başlatacak tarımsal destek programını anlattı.



Zorunlu olmamasına rağmen, tarım üreticilerine desteği öncelikli vazife olarak gördüklerini vurgulayan Türel, "2014'te göreve gelirken, üreticimize, kooperatiflerimize destek olacağımızı söylemiştim. Bu çerçevede belediyemiz bünyesinde öncelikle Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurduk. Bu dönemde plan ve proje çalışmalarımızı yaptık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekleme Yönetmeliğini çıkardık. Bu yönergeyle devletimiz nasıl üreticimize destek veriyorsa, bundan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak biz de önemli bir destek politikasını hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.



Türel, tarım üreticisine bitkisel ve hayvansal üretim desteği, tarımsal tesisler yapım, büyük ve küçük onarım, elektrik enerjisi desteği ile yangın ve doğal afet zararlarını telafi desteği vereceklerini belirtti.



Bitkisel üretim desteği kapsamında, üreticiye sertifikalı fide-fidan-tohum temini, sera yapım malzemesi temini ve sera yakıtı gibi desteklere başlayacaklarını vurgulayan Türel, tarımsal tesisler yapım ve büyük onarım desteği kapsamında kapalı ve açık sistem sulama tesisleri, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, toprak koruma ve ıslahı tesisleri yapacaklarını kaydetti.



Antalya tarımında yeni dönem



Türel, elektrik enerjisi desteği ile de söz verdikleri şekilde maliyetlerin düşürülmesine doğrudan katkı sağlayacaklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:



"Bu desteklerde Sulama Kooperatifi, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sulama Birliği, Ziraat Odası ve Üretici Birliği örgütlerimizle iş birliği yapacağız. Bu kararlar Antalya tarımında yeni bir dönemin başladığına işaret etmektedir. 2017 yılı Antalya tarımında yeni bir başlangıç, yeni bir hamle yılı olacaktır. Devletimiz nakdi destek kredi desteği sağlarken, belediyemiz üreticilerimizin maliyetlerini düşürecek, ürünün daha iyi korunmasını, işlenmesini, pazarlanmasını, kıymet bulmasını sağlayacaktır. Bu desteklerin Antalya tarımına daha fazla bereket getireceğini birkaç senede hepimiz inşallah beraber göreceğiz."



Yerel seçimlerden önce sulama kooperatiflerine elektriğin bedava olacağını söylediğini anımsatan Türel, verdikleri sözleri tuttuğunu ifade etti.



Türel, 2009 seçimlerinde birilerinin "Antalya'da herkese bedava elektrik vereceğiz." dediğini hatırlatarak, 2009-2014 arasında bedava elektriği göremedikleri gibi suyu en ucuz içen şehir iken, en pahalı kullanan şehir haline döndüklerini belirtti.



Verdikleri sözleri başkaları gibi unutmadıklarını ve gereğini de yaptıklarını kaydeden Menderes Türel, şunları kaydetti:



"Sulama faaliyetlerinde en büyük harcama kalemi cereyan parasıdır. İlimizdeki 39 sulama kooperatifi tarımsal sulamada yıllık 8 milyon 500 bin kilovat saat elektrik kullanıyor. Seçimlerden önce de dersimize çalışarak 'Sulama suyunda elektriği bedava yapacağız.' dedik. Öyle 'Uydur gitsin, seçimden sonra da unut gitsin' bizim defterimizde yazmadı. Güneş enerjisiyle elektrik üretip, üreticimize destek olmak için 4 milyon 100 bin lira yatırımla 1 megavat kurulu gücünde 2 adet güneş enerjisi santrali kurduk ve Kasım 2016 tarihinden beri çalışıyor. Yani şu anda elektrik üretiyoruz. Şimdi elektriği biriktiriyoruz ki o elektriği sizlere kullandıracağız. Helali hoş olsun, az bile feda olsun. İnşallah bereket getirsin işlerinize."



"İki santral daha kuruldu"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, "4 milyon 300 bin liralık yeni bir yatırımla 1 megavat kurulu gücünde 2 adet güneş enerjisi santralinin daha kurulumunu tamamladık. Bu, bu santraller de mayıs ayında üretime başlayacak." değerlendirmesini yaptı.



Bu dört güneş enerjisi santraline ilave olarak, 12 milyon 500 lira bedelli 3 megavat kurulu gücünde üç güneş enerji santralini daha ayrıca kuracaklarını bildiren Türel, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda olan bu projemiz, Ankara'da onaylandı. İnşallah ilk toplantımızda karar alacağız." ifadesini kullandı.



Türel, bugün itibarıyla 8 milyon 382 bin lira harcama yapılarak, 2 megavat kurulu gücünde 4 güneş enerjisi santralinden yıllık 2 milyon 700 bin kilovat saat elektrik üreteceklerini belirtti.



Yeni yapılacak santral tamamlandığında, 5 megavat kurulu güçle 6 milyon 750 bin kilovat saat yıllık elektrik üretim kapasitelerinin olacağı bilgisini paylaşan Türel, şunları aktardı:



"Size zaten 8 buçuk milyon lazım. Biz 7 milyonunu aşağı yukarı kendimiz üretiyoruz. Ne yapalım 1 buçuk milyonu için de pamuk eller cebe deriz. Size bundan sonra elektrik masraflarında bir kuruş ödetmeyiz inşallah. Böylelikle bu sistemi hep birlikte oluşturuyoruz. Sizlerle, sulama kooperatiflerimizle protokolleri imzaladık. Sulama kooperatiflerinin başlangıçta elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacağız. Bu bizim için de bir deneme süreci olacak. Yani sistem nasıl çalışıyor onu bir görelim. Ama 2018 senesine geldiğimizde elimizdeki santrallerle harcadığımız elektriğin yüzde 85'ini kendimiz üretiyor olacağız. Bu sene sadece yüzde 20'sini, gelecek sene de elektrik maliyetlerinizin tamamını Büyükşehir Belediyesi tamamlayacak."